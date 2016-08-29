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Номер извещения
ГП619081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ящичная тара
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.07.2016 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-52-55
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
organov@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Органов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ящичная тара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 21:00 GMT +329.08.2016 21:0029.08.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619081Дата и время окончания срока приема заявок Ящичная тараСаратов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2016 23:5931.08.2016 23:5931.08.2016 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП619081Дата окончания срока рассмотрения заявок Ящичная тараСаратов
Дата и время проведения
01.09.2016 14:3001.09.2016 14:3001.09.2016 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП619081Дата и время проведения Ящичная тараСаратов
Подведение итогов не позднее
02.09.2016 15:0002.09.2016 15:0002.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619081Подведение итогов не позднее Ящичная тараСаратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ящичная тара
Начальная цена
1 275,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300 шт., согласно чертежам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Отсутствуют
16.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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