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    Главная / Торги / Ящичная тара

    Ящичная тара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2016 21:0029.08.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619081Дата и время окончания срока приема заявок Ящичная тараСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП619081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ящичная тара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.07.2016 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-52-55

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    organov@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Органов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Закупки и тендеры Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ящичная тара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.08.2016 21:00 GMT +329.08.2016 21:0029.08.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619081Дата и время окончания срока приема заявок Ящичная тараСаратов

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2016 23:5931.08.2016 23:5931.08.2016 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП619081Дата окончания срока рассмотрения заявок Ящичная тараСаратов

    Дата и время проведения

    01.09.2016 14:3001.09.2016 14:3001.09.2016 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП619081Дата и время проведения Ящичная тараСаратов

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2016 15:0002.09.2016 15:0002.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619081Подведение итогов не позднее Ящичная тараСаратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.09.201602.09.2016 15:0002.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619081Подведение итогов не позднее Ящичная тараСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ящичная тара

    Начальная цена

    1 275,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 шт., согласно чертежам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    16.2

    Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик для упаковки стекла"

    Кол-во: 300

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