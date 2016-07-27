www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП607944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос Иртыш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2016 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 330-48-09
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
e.saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насоса и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2016 10:30 GMT +327.07.2016 10:3027.07.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607944Дата и время окончания срока приема заявок поставка насоса и комплектующихБрянск
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2016 10:3027.07.2016 10:3027.07.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607944Дата и время вскрытия заявок поставка насоса и комплектующихБрянск
Подведение итогов не позднее
27.07.2016 12:3027.07.2016 12:3027.07.2016 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607944Подведение итогов не позднее поставка насоса и комплектующихБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса и комплектующих
Начальная цена
665 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно списка закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл., Выгоничский р-н, 39 км трассы М-13, стр.1 - склад Брянского БройлераРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.