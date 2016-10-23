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    Главная / Торги / Объект незавершенного строительства

    Объект незавершенного строительства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2016 23:5923.10.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607911Дата и время окончания срока приема заявок Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607911

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Объект незавершенного строительства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.07.2016 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ОА

    Аукционная документация

    Информационная карта

    Проект договора

    Форма заявки на участие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чухланцева Ольга Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2016 23:59 GMT +323.10.2016 23:5923.10.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607911Дата и время окончания срока приема заявок Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2016 16:0024.10.2016 16:0024.10.2016 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607911Дата окончания срока рассмотрения заявок Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    26.10.2016 10:0026.10.2016 10:0026.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607911Дата и время проведения Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2016 14:0026.10.2016 14:0026.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607911Подведение итогов не позднее Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.10.201626.10.2016 14:0026.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607911Подведение итогов не позднее Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а

    Начальная цена

    34 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    68

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объект незавершенного строительства"

    Кол-во: 0

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