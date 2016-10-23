www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП607911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Объект незавершенного строительства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2016 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чухланцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2016 23:59 GMT +323.10.2016 23:5923.10.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607911Дата и время окончания срока приема заявок Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2016 16:0024.10.2016 16:0024.10.2016 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607911Дата окончания срока рассмотрения заявок Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола
Дата и время проведения
26.10.2016 10:0026.10.2016 10:0026.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607911Дата и время проведения Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
26.10.2016 14:0026.10.2016 14:0026.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607911Подведение итогов не позднее Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.10.201626.10.2016 14:0026.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607911Подведение итогов не позднее Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объект незавершенного строительства, 5 этажей, площадь застройки 1955,4 кв.м., степень готовности 29%, инв. № 88:401:002:000073310:0100, лит.А, А1, кадастровый номер: 12:05:0301002:0021:88:401:002:000073310:0100, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, микрорайон 9 «В», поз. 29. 29а
Начальная цена
34 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.