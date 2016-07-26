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Номер извещения
ГП607895
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка пневматических комплектующих Festo
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2016 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-06-93
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.kantseley@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канцелей Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка пневматических комплектующих Festo
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 17:00 GMT +326.07.2016 17:0026.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607895Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 17:0026.07.2016 17:0026.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607895Дата и время вскрытия заявок Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск
Подведение итогов не позднее
27.07.2016 18:0027.07.2016 18:0027.07.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607895Подведение итогов не позднее Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пневматических комплектующих Festo
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
C
Документация лота
Кол-во: 51
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