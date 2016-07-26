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    Главная / Торги / Закупка пневматических комплектующих Festo

    Закупка пневматических комплектующих Festo

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2016 17:0026.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607895Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пневматических комплектующих FestoБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607895

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пневматических комплектующих Festo

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.07.2016 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список позиций

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 332-06-93

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.kantseley@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Канцелей Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пневматических комплектующих Festo

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2016 17:00 GMT +326.07.2016 17:0026.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607895Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 17:0026.07.2016 17:0026.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607895Дата и время вскрытия заявок Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2016 18:0027.07.2016 18:0027.07.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607895Подведение итогов не позднее Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.07.201627.07.2016 18:0027.07.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607895Подведение итогов не позднее Закупка пневматических комплектующих FestoБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пневматических комплектующих Festo

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно списка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Список позиций

    29.09.2016

    Спецификация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "закупка пневматических комплектующих Festo"

    Кол-во: 51

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