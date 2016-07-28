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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для собственного автопарка

    Поставка запасных частей для собственного автопарка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2016 12:0028.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ВольвоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607876

    Уникальный номер закупки

    90ЧЛБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для собственного автопарка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.07.2016 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-63-77 доб. 63461

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    63461@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арутюнов Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Диск колесный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Диск колесныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Диск колесный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск колесный ( Полуприцеп) 22,5*11,75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Диск колесный ( Тягач ) 22,5*9,00"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Вольво

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ВольвоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Вольво

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предохранитель 30А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Предохранитель 5А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Фонарь задний левый Вольво"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Фонарь задний правый Вольво"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Хомут глушителя Вольво"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Автолампа 24V H3 70w NARVA"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Автолампа 24v R5w BA15S NARVA"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Автолампа 24v Н7 70W OSRAM г/геновая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Датчик давл масла Вольво 21634021"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Зеркало заднего вида левое ( в сборе ) Вольво FM12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Зеркало заднего вида правое ( в сборе ) Вольво FM 12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Крышка бака Вольво"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Предохранитель 10А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Предохранитель 15А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Предохранитель 20А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Провод соеденительный ABS 15-конт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Провод соеденительный ABS 7-конт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Стекло противотуманной фары лев. Вольво"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Фильтр воздушный Вольво"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Фильтр салона Вольво"

    Кол-во: 30

    Лот 3

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти доска

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти доскаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти доска

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДОСКА 30*150*400"

    Кол-во: 60

    Лот 4

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Тонар

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ТонарМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Тонар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизаторы (BPW) ( Тонар)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Винт крепления пола"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Датчик колесный ABS, угловой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Кабель датчика ABS прицепа 3,0 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кран уровня пола ТОНАР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пневмобаллон 1D28B-16 ( Тонар)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Пневмобаллон 5810А Р02 ( Тонар)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Пыльник тормозного барабана Тонар"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Розетка ABS 15-конт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Розетка ABS 7-конт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Рукав 10х17,5х14,7"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Соединительные головки (палм)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Тормозные рычаги Тонар"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Уплотнитель ворот Тонар"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "Фанера пола"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Фонарь задний левый Тонар"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Фонарь задний правый Тонар"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Энергоаккумулятор тип 24/30 кулачковый тормоз"

    Кол-во: 20

    Лот 5

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти крепеж

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти крепежМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти крепеж

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 10/140 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Болт М6*40"

    Кол-во: 90

    "Позиция 3"

    "Болт М8*40"

    Кол-во: 85

    "Позиция 4"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Стяжка 4х300 (хомут пласт)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Электрод 3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Электрод 4"

    Кол-во: 5

    Лот 6

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ремень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ременьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ремень

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень крепления груза без храповика 10м/5т"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Ремень крепления груза с храповиком 10м/5т"

    Кол-во: 30

    Лот 7

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти техжидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти техжидкостиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти техжидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз Coolstream Premium"

    Кол-во: 217

    "Позиция 2"

    "Ацетон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Дистилированная вода"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Жидкость Dexron II Mobil ATF 220.1 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Уайт-спирит"

    Кол-во: 2

    Лот 8

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201602.08.2016 12:0002.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607876Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти электрооборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти электрооборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодка клеммная"

    Кол-во: 75

    "Позиция 2"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 8

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