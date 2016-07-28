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Номер извещения
ГП607876
Уникальный номер закупки
90ЧЛБ
Наименование закупки
Поставка запасных частей для собственного автопарка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.07.2016 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-63-77 доб. 63461
Факс
{}
Адрес электронной почты
63461@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арутюнов Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Диск колесный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Диск колесный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Вольво
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Вольво
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти доска
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти доска
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Тонар
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти Тонар
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 600
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти крепеж
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти крепеж
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 85
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ремень
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти ремень
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти техжидкости
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти техжидкости
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 217
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти электрооборудование
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для собственного автопарка: Запчасти электрооборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 75
Кол-во: 8
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