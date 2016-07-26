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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора поставки трубопроводной арматуры в августе 2016 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Запрос предложений на право заключения договора поставки трубопроводной арматуры в августе 2016 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607833Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной арматурыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607833

    Уникальный номер закупки

    386

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора поставки трубопроводной арматуры в августе 2016 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.07.2016 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубопроводной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2016 13:00 GMT +326.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607833Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной арматурыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 13:0026.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607833Дата и время вскрытия заявок Закупка трубопроводной арматурыМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2016 16:3028.07.2016 16:3028.07.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607833Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной арматурыМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.07.201628.07.2016 16:3028.07.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607833Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной арматурыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - август 2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукцииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 0

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