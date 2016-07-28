Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки песка для филиала №5 АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31603909076 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки песка для филиала №5 АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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