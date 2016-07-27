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Номер извещения
ГП607820
Уникальный номер закупки
110
Наименование закупки
Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава ВТ-20 для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.07.2016 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ign@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ишмухаметова Гульнара Навилловна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Титановые слитки из сплава ВТ-20, от ф 300 до ф 350 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2016 10:00 GMT +327.07.2016 10:0027.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607820Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ-20, от ф 300 до ф 350 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2016 10:0027.07.2016 10:0027.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607820Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ВТ-20, от ф 300 до ф 350 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Титановые слитки из сплава ВТ-20, от ф 300 до ф 350 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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