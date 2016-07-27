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Номер извещения
ГП607821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.07.2016 08:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-70
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Kosov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косов Николай Иванович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2016 13:30 GMT +327.07.2016 13:3027.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607821Дата и время окончания срока приема заявок Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2016 13:3027.07.2016 13:3027.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607821Дата и время вскрытия заявок Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201628.07.2016 13:3028.07.2016 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607821Подведение итогов не позднее Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснащение маслобаков и закалочного бака цеха 39 системами контроля, определяющими взрывоопасность процесса. Врезка манометров и запорной арматуры в маслопровод.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012 г.Екатеринбург пл.Первой пятилетки ПАО "Уралмашзавод" цех № 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
28.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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