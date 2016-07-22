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Номер извещения
ГП607815
Уникальный номер закупки
6196
Наименование закупки
Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2016 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 237-16-31
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.shlyahov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шляхов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 12:00 GMT +322.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607815Дата и время окончания срока приема заявок Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 12:0022.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607815Дата и время вскрытия заявок Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск
Подведение итогов не позднее
29.07.2016 16:3029.07.2016 16:3029.07.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607815Подведение итогов не позднее Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.
Начальная цена
1 336 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
243351 РФ, Брянская область, Выгоничский район,39 км трассы М-13, строение №1,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
E
Документация лота
Кол-во: 0
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