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    Главная / Торги / Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами.

    Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607815Дата и время окончания срока приема заявок Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607815

    Уникальный номер закупки

    6196

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.07.2016 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Шильдик

    Договр

    Комплектация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 237-16-31

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    a.shlyahov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шляхов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2016 12:00 GMT +322.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607815Дата и время окончания срока приема заявок Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2016 12:0022.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607815Дата и время вскрытия заявок Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2016 16:3029.07.2016 16:3029.07.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607815Подведение итогов не позднее Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201629.07.2016 16:3029.07.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607815Подведение итогов не позднее Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.

    Начальная цена

    1 336 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Мешалка Flygt 5.5 кВт – 2шт. с крепежными элементами согласно приложенной комплектации. Поставка по типовой форме договора Покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    243351 РФ, Брянская область, Выгоничский район,39 км трассы М-13, строение №1,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    E

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

    Документация лота

    Шильдик

    25.01.2017

    Комплектация

    25.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 0

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