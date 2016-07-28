На право заключить договор на выполнение ремонтных работ по замене задвижек по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31603907893 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На право заключить договор на выполнение ремонтных работ по замене задвижек по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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