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Номер извещения
ГП607800
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка: Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2016 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2016 12:00 GMT +321.07.2016 12:0021.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607800Дата и время окончания срока приема заявок Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000 Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
21.07.2016 12:0021.07.2016 12:0021.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607800Дата и время вскрытия заявок Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000 Домодедово
Подведение итогов не позднее
04.08.2016 14:0004.08.2016 14:0004.08.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607800Подведение итогов не позднее Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000 Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень гранитный фр. 40 - 70 М1000
Начальная цена
2 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации/ пробная машина 21.07.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
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