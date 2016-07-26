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Номер извещения
31603905421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2016 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3466 61-39-50 доб. 230
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil1-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балакшина Татьяна Не
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 15:00 GMT +326.07.2016 15:0026.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603905421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1Российская Федерация, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2016 07:3027.07.2016 07:3027.07.2016 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603905421Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1Российская Федерация, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201627.07.2016 08:3027.07.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603905421Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1Российская Федерация, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и аксессуаров для Филиала №1
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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