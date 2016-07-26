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Номер извещения
ГП607768
Уникальный номер закупки
72-КД
Наименование закупки
Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2016 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 10:00 GMT +326.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607768Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 10:0026.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607768Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва
Подведение итогов не позднее
05.08.2016 18:0005.08.2016 18:0005.08.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607768Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)
Начальная цена
60 652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Отсутствуют
J
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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