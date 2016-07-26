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    Главная / Торги / Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)

    Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607768Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607768

    Уникальный номер закупки

    72-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.07.2016 19:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 72-КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области информации и связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2016 10:00 GMT +326.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607768Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 10:0026.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607768Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2016 18:0005.08.2016 18:0005.08.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607768Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201605.08.2016 18:0005.08.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607768Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)

    Начальная цена

    60 652 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    J

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы службы технической поддержки (АС СТП)"

    Кол-во: 0

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