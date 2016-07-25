Лот 1

1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами.