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Номер извещения
ГП607765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Газодинамической очистки изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2016 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1429
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kozyrev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Козырев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 09:00 GMT +325.07.2016 09:0025.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607765Дата и время окончания срока приема заявок 1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами. Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 09:0025.07.2016 09:0025.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607765Дата и время вскрытия заявок 1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами. Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.10.201620.10.2016 14:0020.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607765Подведение итогов не позднее 1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами. Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. газодинамической очистки изделий, планируемая суммарная площадь очистки 500 - 600 кв. м в месяц, степень очистки Sa2,5, минимальная площадь очистки одного изделия 0,05 кв. м, максимальная – 360 кв. м, 2. окраски изделий, планируемая суммарная площадь окраски 100-150 кв. м в месяц, минимальная площадь окрашиваемого изделия – 0,01 кв. м, максимальная – 360 кв. м, окраска производится органо-силикатными, хлор-виниловыми, эпоксидно-фенольными лакокрасочными материалами.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Для выполнения работ ЛКМ закупает Подрядчик по согласованной с Заказчиком цене. Все работы проводятся на территории Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. б/н, ПАО "Ижорский завод".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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