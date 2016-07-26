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Номер извещения
ГП607750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2016 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
krylov1894@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 13:00 GMT +326.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607750Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровлиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 13:0126.07.2016 13:0126.07.2016 13:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607750Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровлиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.07.2016 14:0026.07.2016 14:0026.07.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607750Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровлиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
Начальная цена
4 310 418,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с прилагаемой документацией к данной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт- Петербург, Московское шоссе, 44, ФГУП «Крыловский государственный научный центр».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Отсутствуют
43.91
Документация лота
Кол-во: 1
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