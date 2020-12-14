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Номер извещения
0373100040120000547
Уникальный номер закупки
0373100040120000547
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2 ГУМа МГУ имени М. В. Ломоносова (1 этап) (1 шт.)(ID.38109) 0373100040120000547
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
28.11.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
Факс
--
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2 ГУМа МГУ имени М. В. Ломоносова (1 этап) (1 шт.)(ID.38109)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2 ГУМа МГУ имени М. В. Ломоносова (1 этап) (1 шт.)(ID.38109)
Начальная цена
117 420 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов