Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия" 0325200004320000224

    Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия" 0325200004320000224

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2020 08:0007.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0325200004320000224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0325200004320000224

    Уникальный номер закупки

    0325200004320000224

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия" 0325200004320000224

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    28.11.2020 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.А.М. НИЧОГИ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ АО "ОИКБ ИМ. А.М. НИЧОГИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0325200004320000224Подведение итогов не позднее Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственного препарата: "Гепарин натрия"

    Начальная цена

    1 214 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011168
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и Краснотурьинского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2023 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и...
    578795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 046 889
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011169
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и Комсомольского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2024 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и...
    578798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    446 486 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП225608
    Модельные комплекты Пята и Отливка
    Модельные комплекты Пята и Отливка
    591765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП213230
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    587076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211056174
    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку автомобильной и спецтехники для нужд АО "Кировские коммунальные системы" РКСМ-1257
    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку...
    589795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 216 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013532
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    590521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014237
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1...
    593603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 638 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Запрос предложений № ГП225756
    Продажа металлолома
    Продажа металлолома
    592175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 622 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 09:51
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить