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Номер извещения
31603901201
Уникальный номер закупки
37-6
Наименование закупки
Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup» (либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2016 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети
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Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup»(либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2016 16:00 GMT +327.07.2016 16:0027.07.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603901201Дата и время окончания срока приема заявок Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup»(либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети
Дата и время вскрытия заявок
28.07.2016 08:0028.07.2016 08:0028.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603901201Дата и время вскрытия заявок Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup»(либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.07.201628.07.2016 12:0028.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603901201Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup»(либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение государственного контракта №12/15/540 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2016 год в части поставки автомобилей УАЗ-2363 «UAZ Pickup»(либо аналог) для Филиала №6 Акционерного общества «Государственной компании «Северавтодор»
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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