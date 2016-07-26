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Номер извещения
ГП607721
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
Весы автомобильные подкладные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 20:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Весы автомобильные подкладные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 13:00 GMT +326.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607721Дата и время окончания срока приема заявок Весы автомобильные подкладныеКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 13:0026.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607721Дата и время вскрытия заявок Весы автомобильные подкладныеКраснодар
Подведение итогов не позднее
01.08.2016 15:0001.08.2016 15:0001.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607721Подведение итогов не позднее Весы автомобильные подкладныеКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Весы автомобильные подкладные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Абинск, 1780 метров восточнее г. АбинскаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ПРОДАКШН
Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН
Адрес местонахождения
353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска
Отсутствуют
26.51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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