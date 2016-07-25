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Номер извещения
31603899223
Уникальный номер закупки
230-16
Наименование закупки
Поставка привода постоянного тока 3200i/32 для нужд АО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
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Поставка привода постоянного тока 3200i/32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 16:00 GMT +325.07.2016 16:0025.07.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603899223Дата и время окончания срока приема заявок Поставка привода постоянного тока 3200i/32г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 16:3025.07.2016 16:3025.07.2016 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603899223Дата и время вскрытия заявок Поставка привода постоянного тока 3200i/32г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка привода постоянного тока 3200i/32
Начальная цена
95 766,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар доставляется по адресу: город Москва, улица Вольная, дом 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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