Поставка привода постоянного тока 3200i/32 для нужд АО "Корпорация "ВНИИЭМ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

поставка Товара производится в течение 25-ти (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.Оплата по Договору производится в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) Сторонами и получения счета от Поставщика.