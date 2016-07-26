Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не менее 30 кал дней от даты поставки Товара и подписания первичных документов. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Условия начала поставки: наличие Акта положительного тестирования пленки на заводе Акваника. Если, до момента начала поставки необходимого кол-ва преформы, нет Акта ее положительного тестирования от выбранного в процессе процедуры Поставщика, то поставка будет осуществляться от Поставщика, занявшего последующее место, но с уже имеющимся Актом положительного тестирования преформыи на производстве Акваника.