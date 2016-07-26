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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП607712
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка преформы с поставкой на август месяц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 495 788-52-24
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка преформы согласно заявке в августе месяце.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 14:00 GMT +326.07.2016 14:0026.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преформы согласно заявке в августе месяце.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 14:0026.07.2016 14:0026.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607712Дата и время вскрытия заявок Поставка преформы согласно заявке в августе месяце.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
27.07.2016 12:0027.07.2016 12:0027.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607712Подведение итогов не позднее Поставка преформы согласно заявке в августе месяце.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка преформы согласно заявке в августе месяце.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, ул. Родниковая, ½Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Отсутствуют
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 380000
Кол-во: 1600000
Кол-во: 700000
Кол-во: 960000
Кол-во: 500000
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