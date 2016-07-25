Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройке

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП607713 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройке Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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