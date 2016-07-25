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Номер извещения
ГП607713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22
Факс
--
Адрес электронной почты
Andrejj.Anishhenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анищенко Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 09:30 GMT +325.07.2016 09:3025.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607713Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройкеМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 09:3025.07.2016 09:3025.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607713Дата и время вскрытия заявок Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройкеМосква
Подведение итогов не позднее
29.07.2016 19:0029.07.2016 19:0029.07.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607713Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройкеМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201629.07.2016 19:0029.07.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607713Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройкеМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для организации электронного документооборота и консультаций по администрированию и настройке
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
См. "Извещение.pdf".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Отсутствуют
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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