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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку диэлектрических лестниц.

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку диэлектрических лестниц.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2016 06:3028.07.2016 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603897764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка диэлектрических лесенокЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603897764

    Уникальный номер закупки

    823/63-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку диэлектрических лестниц.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.07.2016 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-55-91

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушканова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые строительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка диэлектрических лесенок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.07.2016 06:30 GMT +328.07.2016 06:3028.07.2016 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603897764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка диэлектрических лесенокЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2016 06:3028.07.2016 06:3028.07.2016 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603897764Дата и время вскрытия заявок Поставка диэлектрических лесенокЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.08.201616.08.2016 21:0016.08.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603897764Подведение итогов не позднее Поставка диэлектрических лесенокЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диэлектрических лесенок

    Начальная цена

    122 190,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 443,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все обязательства Участника по поставке товара Заказчику должны быть исполнены до 30 октября 2016г. согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Участника. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    Извещение

    28.12.2016

    Документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка диэлектрических лесенок"

    Кол-во: 26

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