Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку диэлектрических лестниц.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Участника по поставке товара Заказчику должны быть исполнены до 30 октября 2016г. согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Участника. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника.