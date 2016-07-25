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Номер извещения
31603898120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЦК-285 (ЭЛ) на право заключения договора на поставку канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
Почтовый адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Контактный телефон
+7 343 371-47-75
Факс
+7 343 371-47-75
Адрес электронной почты
orkolmikova@vodokanalekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванцова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 14:00 GMT +325.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603898120Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 13:0026.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603898120Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
579 061,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21413 усл.ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склады Покупателя, расположенные по адресам: г. Екатеринбург, ул. Косарева, 24; Царская, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Водоканал
Адрес местонахождения
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Отсутствуют
46.18.2
Документация лота
Кол-во: 5635
Кол-во: 3843
Кол-во: 25
Кол-во: 1185
Кол-во: 110
Кол-во: 7125
Кол-во: 45
Кол-во: 75
Кол-во: 2820
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