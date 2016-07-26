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Номер извещения
ГП607672
Уникальный номер закупки
423-280
Наименование закупки
Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2016 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-14-78
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
Np.kondrashova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондрашова Надежда Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 07:00 GMT +326.07.2016 07:0026.07.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607672Дата и время окончания срока приема заявок Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 07:0026.07.2016 07:0026.07.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607672Дата и время вскрытия заявок Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.08.2016 12:3008.08.2016 12:3008.08.2016 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607672Подведение итогов не позднее Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация заготовки кубиков штамповых ст.5ХНМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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