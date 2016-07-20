Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83

    Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 14:3020.07.2016 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607665Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.07.2016 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-83

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    k.krinitsyna@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Криницына Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по литью прочих цветных металлов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 14:30 GMT +320.07.2016 14:3020.07.2016 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607665Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2016 14:3020.07.2016 14:3020.07.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607665Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201625.07.2016 11:0025.07.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607665Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений на Баббит Б83

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    до склада ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.54

    Литье прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП225608
    Модельные комплекты Пята и Отливка
    Модельные комплекты Пята и Отливка
    591765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП213230
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    587076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211056174
    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку автомобильной и спецтехники для нужд АО "Кировские коммунальные системы" РКСМ-1257
    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку...
    589795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 216 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013532
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    590521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014237
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1...
    593603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 638 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Запрос предложений № ГП225756
    Продажа металлолома
    Продажа металлолома
    592175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 622 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 09:51
    Дата аукциона:
    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225002
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также мониторингу в рамках системы живых дорожных карт НТИ
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также...
    590049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить