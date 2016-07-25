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Номер извещения
ГП607654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 09:30 GMT +325.07.2016 09:3025.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607654Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗКолпино
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 10:0025.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607654Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗКолпино
Подведение итогов не позднее
26.07.2016 10:0026.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607654Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 6 (пролёты 6, 7, 8) инвентарный номер 360266, литера ДЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. 75, лит. ДЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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