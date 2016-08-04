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Номер извещения
ГП607649
Уникальный номер закупки
989/15.07.16/ЗПЭ
Наименование закупки
989/15.07.16/ЗПЭ Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2016 15:30 GMT +304.08.2016 15:3004.08.2016 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев Салават
Дата и время вскрытия заявок
05.08.2016 07:0005.08.2016 07:0005.08.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607649Дата и время вскрытия заявок Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев Салават
Подведение итогов не позднее
19.08.2016 12:0019.08.2016 12:0019.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607649Подведение итогов не позднее Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бокорезов, пинцетов, плоскогубцев
Начальная цена
7 927 402,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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