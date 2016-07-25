Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Сроки оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)