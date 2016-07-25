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Номер извещения
31603893462
Уникальный номер закупки
232/25-2016
Наименование закупки
О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на оказание экспедиторских услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 21:59 GMT +325.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603893462Дата и время окончания срока приема заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 21:5925.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603893462Дата и время вскрытия заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4) Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 21:59 GMT +325.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603893462Дата и время окончания срока приема заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 21:5925.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603893462Дата и время вскрытия заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Начальная цена
980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4) Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 21:59 GMT +325.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603893462Дата и время окончания срока приема заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 21:5925.07.2016 21:5925.07.2016 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603893462Дата и время вскрытия заявок Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дорогеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспедиторские услуг по перевозки опасного груза 1 класса по железной дороге
Начальная цена
195 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4) Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 232/25-2016 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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