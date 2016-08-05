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    Главная / Торги / Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2016 15:0005.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603892029

    Уникальный номер закупки

    103

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2016 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Спецификация (Приложение №1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.08.2016 15:00 GMT +305.08.2016 15:0005.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.08.2016 09:0012.08.2016 09:0012.08.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603892029Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    12.08.2016 09:3012.08.2016 09:3012.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31603892029Дата и время проведения Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2016 15:3017.08.2016 15:3017.08.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892029Подведение итогов не позднее Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.08.201617.08.2016 15:3017.08.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892029Подведение итогов не позднее Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    26 381 098,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 319 054,93 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 319 054,93

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Требуется осуществление поставки указанной продукции в полном объеме, предусмотренным спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора), в установленные Проектом Договора сроки поставки продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)"

    Кол-во: 1

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