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Номер извещения
31603892029
Уникальный номер закупки
103
Наименование закупки
Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2016 15:00 GMT +305.08.2016 15:0005.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.08.2016 09:0012.08.2016 09:0012.08.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603892029Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата и время проведения
12.08.2016 09:3012.08.2016 09:3012.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31603892029Дата и время проведения Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2016 15:3017.08.2016 15:3017.08.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892029Подведение итогов не позднее Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.08.201617.08.2016 15:3017.08.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892029Подведение итогов не позднее Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка концевых твердосплавных монолитных и быстрорежущих фрез на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Начальная цена
26 381 098,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 319 054,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Требуется осуществление поставки указанной продукции в полном объеме, предусмотренным спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора), в установленные Проектом Договора сроки поставки продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Отсутствуют
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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