Запрос предложений с неограниченным участием на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку полиграфической и прочей рекламной продукции для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 122/ЗПН (электронная форма)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31603892250 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений с неограниченным участием на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку полиграфической и прочей рекламной продукции для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 122/ЗПН (электронная форма) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Юридический адрес 660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96 Почтовый адрес 660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96 Контактный телефон +7 391 290-64-08 Факс +7 391 290-64-09 Адрес электронной почты avorobyova@gpkk.ru Ф.И.О. контактного лица Воробьева Ангелина Юрьевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский Край Закупки и тендеры Услуги печатные прочие Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru