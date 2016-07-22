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    Главная / Торги / Запрос предложений с неограниченным участием на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку полиграфической и прочей рекламной продукции для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 122/ЗПН (электронная форма)

    Запрос предложений с неограниченным участием на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку полиграфической и прочей рекламной продукции для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 122/ЗПН (электронная форма)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2016 13:0022.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892250Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603892250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений с неограниченным участием на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку полиграфической и прочей рекламной продукции для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 122/ЗПН (электронная форма)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2016 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения № 1 в Документацию № 122/ЗПН

    Извещение и документация № 122/ЗПН

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Почтовый адрес

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Контактный телефон

    +7 391 290-64-08

    Факс

    +7 391 290-64-09

    Адрес электронной почты

    avorobyova@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Ангелина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2016 13:00 GMT +322.07.2016 13:0022.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892250Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2016 11:0025.07.2016 11:0025.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603892250Дата и время вскрытия заявок Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2016 12:0025.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892250Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201625.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892250Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложению № 1 к проекту договора, являющегося неотъемлемой частью документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    структурные подразделения ГПКК «Губернские аптеки», расположенные на территории Красноярского края, в соответствии с приложением № 2 к проекту договора, являющегося неотъемлемой частью документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка, изготовление и поставка полиграфической и прочей рекламной продукции "

    Кол-во: 0

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