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Номер извещения
31603892056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключить договор на изготовление и поставку светодиодных светильников (промышленных)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-07-01
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка светодиодных светильников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 11:00 GMT +320.07.2016 11:0020.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603892056Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светодиодных светильников Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 11:0020.07.2016 11:0020.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603892056Дата и время вскрытия заявок Закупка светодиодных светильников Москва
Подведение итогов не позднее
22.07.2016 16:0022.07.2016 16:0022.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603892056Подведение итогов не позднее Закупка светодиодных светильников Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка светодиодных светильников
Начальная цена
3 312 161,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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