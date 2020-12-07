№ЭА 95926/20 «Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию лифтов, в том числе недиспетчеризованных и лифтового оборудования с осуществлением диспетчерского контроля за работой лифтов на 2021г.» 0119200000120014125

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000120014125 Уникальный номер закупки 0119200000120014125 Номер закупки Наименование закупки №ЭА 95926/20 «Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию лифтов, в том числе недиспетчеризованных и лифтового оборудования с осуществлением диспетчерского контроля за работой лифтов на 2021г.» 0119200000120014125 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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