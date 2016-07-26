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Номер извещения
ГП607619
Уникальный номер закупки
280-563/16
Наименование закупки
Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 07:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2016 14:00 GMT +326.07.2016 14:0026.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607619Дата и время окончания срока приема заявок Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 14:0026.07.2016 14:0026.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607619Дата и время вскрытия заявок Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.08.2016 14:0020.08.2016 14:0020.08.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607619Подведение итогов не позднее Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201620.08.2016 14:0020.08.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607619Подведение итогов не позднее Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Разработка документации (чертежи КМ) для изготовления элементов металлоконструкций к ёмкостному оборудованию согласно прилагаемого технического задания, письма №563-85/112 от 13.07.16
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
S
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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