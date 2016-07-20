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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603890147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса ПАЗ-32054
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 05:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663021, Красноярский край, , Емельяновский, аэропорт Красноярск, территория, строение № 40.
Почтовый адрес
660077, Красноярский край, , Красноярск, ул. Батурина, 36а.
Контактный телефон
+7 391 291-84-11
Факс
+7 391 291-81-84
Адрес электронной почты
LLujbin@ak-KrasAvia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мордань Валерий Иванович
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автобуса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 13:00 GMT +320.07.2016 13:0020.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603890147Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автобуса Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 13:0020.07.2016 13:0020.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603890147Дата и время вскрытия заявок Приобретение автобуса Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автобуса
Начальная цена
1 450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию и проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданию и проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП КК «КрасАвиа»
Все закупки и тендеры ГП КК «КрасАвиа»
Адрес местонахождения
663021, Красноярский край, , Емельяновский, аэропорт Красноярск, территория, строение № 40.
660077, Красноярский край, , Красноярск, ул. Батурина, 36а.
Отсутствуют
45.1
Документация лота
Кол-во: 1
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