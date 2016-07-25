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Номер извещения
31603890040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора поставки спецодежды и СИЗ (зима)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 04:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Почтовый адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Контактный телефон
+7 39151 7-96-11
Факс
+7 39151 7-03-22
Адрес электронной почты
torgi@adrsu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муць Олег Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17 «А»
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства индивидуальной защиты (спецодежда) с нанесением логотипа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 12:00 GMT +325.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603890040Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда) с нанесением логотипаКрасноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17 «А»
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 12:0025.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603890040Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда) с нанесением логотипаКрасноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17 «А»
Подведение итогов не позднее
27.07.2016 07:0027.07.2016 07:0027.07.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603890040Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты (спецодежда) с нанесением логотипаКрасноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17 «А»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства индивидуальной защиты (спецодежда) с нанесением логотипа
Начальная цена
2 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Сурикова, 17аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП КК Ачинское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГП КК Ачинское ДРСУ
Адрес местонахождения
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Отсутствуют
14.12
Документация лота
Кол-во: 0
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