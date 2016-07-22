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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП607616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.07.2016 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"
Почтовый адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"
Контактный телефон
+7 926 754-23-41
Факс
+7 926 754-23-41
Адрес электронной почты
v.fendrik@rvgold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фендрик Вячеслав Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению, количество может изменяться (-+) в момент заключения договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ВладивостокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
Адрес местонахождения
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"
Наименование заказчика
РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
Адрес местонахождения
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 48
Кол-во: 24
Кол-во: 45
Кол-во: 9
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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