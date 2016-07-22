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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый

    Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2016 13:0022.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607616Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник ВалунистыйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.07.2016 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Юридический адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Почтовый адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Контактный телефон

    +7 926 754-23-41

    Факс

    +7 926 754-23-41

    Адрес электронной почты

    v.fendrik@rvgold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фендрик Вячеслав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201629.07.2016 16:0029.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607616Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник ВалунистыйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для экскаватора СБШ-250 для нужд ООО Рудник Валунистый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению, количество может изменяться (-+) в момент заключения договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ВладивостокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    срок отгрузки : не позднее 31 августа 2016 года (иные условия не принимаются) предоплата не более 30%, 50% по отгрузке товара, 20% по поступлению в порт назначения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Наименование заказчика

    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КГ-ХЛ-3*70+1*25 низковольтный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Кабель НРШМ 12-1,5 Гост 7866.1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Пульт управления компрессорной установки КУ ВВ32/8 М1У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пускатель магнитный(катушка 220В) ПМЕ-111 220В"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Пускатель магнитный(катушка 220В) ПМЕ-311 220В"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "ТСН для ТПЕ СБШ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Указатель оборотов вращения 0-150 об/мин М4230"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Эл.нагреватель 091.02.08.0120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Эл.нагреватель 091.02.65.0480"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Электродвигатель 4А132М4Т2 11 кВт, 1500об.мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Электромагнит М11-301У2 11ОВ ПВ в 40%"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Кольцо 027-032-30-2-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Кольцо 036-042-36-2-2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Кольцо 065-071-36-2-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Воротник 086.55.08.1630"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Гидрораспределитель 1Р203-АЛ3-44 В220Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Компрессор (собственно) 6ВВ-32/7 черт. № 2.226.008 с полумуфтой черт. № 4.240.367"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан 32/51-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Клапан КПС-20(20-322-11) УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "клин 41A.55.14.114А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ключ верхний 091-55.67.0000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "колесо ведущее ( со шпон пазом) 187-01.00.1053"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тепловое реле 5-10А РТЛ-2055"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "колесо натяжное 187-01.00.1015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кольцо 004-007-19-2-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "Кольцо 009-012-19-2-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Кольцо 012-016-25-2-2"

    Кол-во: 45

    "Позиция 28"

    "Кольцо 016-020-25-2-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Кольцо 02-160 поджимное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Кольцо 026-032-36-2-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Кольцо 120-130-58-2-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Кольцо 200-215-85-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Кольцо 245-260-85-2-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Кольцо 265-280-85-2-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Лабиринт 187-01.00.0100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "люнет для наращивания става (в сборе) 86.55.77.000А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Манжета 240*280"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Манжета 1.1-220x260-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Манжета 1-125x105-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "манжета 1-160х1140-6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Манжета 1-210x250-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Манжета 1-35x25-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Манжета 1-42x32-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Манжета 1-50x40-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Манжета 1-63x48-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Манжета 1-78x63-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "маслопровод мачты 091-28.00.0000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "механизм свинчивания и развинчивания (в сборе) 091-55.66.0000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Муфта 086.55.17.0000 шинозубчатая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Насос НШ-50-М4 шестеренчатый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Насос НШ-50-М4-Л шестеренчатый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "насосная установка 086-02.56.0000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "панель 091-02.65.0850"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Переключатель ПП60-11У4 (или ПП-60-21) 16-526.180-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "плита 091.55.50.0111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Подшипник 32230"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "полумуфта зубчатая 086.55.17.010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "регулятор давления 086-07.13.0000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Рукав 12x25-1600 ЧУ8.02.1590-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Рукав 12x25-2500 ЧУ8.02.1590-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Рукав 12x25-3000 ЧУ8.02.1590-21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Рукав 12x25-600 ЧУ8.02.1590-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Рукав 20x16-2200 ЧУ8.02.1583-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Рукав 32, L=2200 091-27.00.0200-11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Рукав 8x30-1000 ЧУ8.02.1589.-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Рукав 8x30-1600 ЧУ8.02.1589-15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Рукав 8x30-2200 ЧУ8.02.1589-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Рукав 8x30-4000 ЧУ8.02.1586-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "рукав Dу50 091.55.13.0120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "сепаратор 091-55.03.0000 (в сборе)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Тормоз колодочный ТК11-300У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Уплотнение 6.365-393"

    Кол-во: 9

    "Позиция 74"

    "Уплотнение 6.365-394"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "Шестерня 86.55.18.111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Амперметр 0-500 А М4230"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Вольтметр 0-500В М4230"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Гидротолкатель ТЭ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Датчик температуры компрессора воздуха 95 VM05.00(К7 1001)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Датчик температуры компрессора воздуха ВК-20-8"

    Кол-во: 9

    "Позиция 81"

    "Датчик температуры компрессора масла"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Двигатель эл. АИР112М4У2 5,5кВт, 1500об/мин IM1081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Двигатель эл. АИР132М4У2 11 кВт, 1500об/мин IM1081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Контактор 2КМ2375-46-М4 100А, 380В 6218-11-3101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Переключатель универсальный УП5311-С23УЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Переключатель универсальный УП5311-С303УЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Переключатель универсальный УП5312-С302УЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Переключатель универсальный УП5313-Л368УЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Переключатель универсальный УП5313-С62УЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Переключатель универсальный УП5313-Х106УЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Переключатель УП 5314 М9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Переключатель УП 5314 Н20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "Переключатель УП 5314 С302"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Переключатель УП5314-С332 универсальный"

    Кол-во: 6

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    Продажа металлолома
    592175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 622 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 09:51
    Дата аукциона:
    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225002
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также мониторингу в рамках системы живых дорожных карт НТИ
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также...
    590049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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