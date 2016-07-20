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Номер извещения
ГП607612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка подшипников из нержавеющей стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.07.2016 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-06-93
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.kantseley@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канцелей Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 08:00 GMT +320.07.2016 08:0020.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607612Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 08:0020.07.2016 08:0020.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607612Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск
Подведение итогов не позднее
21.07.2016 08:0021.07.2016 08:0021.07.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607612Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
A
Документация лота
Кол-во: 9
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