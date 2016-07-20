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    Главная / Торги / Закупка подшипников из нержавеющей стали

    Закупка подшипников из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 08:0020.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607612Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подшипников из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.07.2016 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    список позиций

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 332-06-93

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.kantseley@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Канцелей Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 08:00 GMT +320.07.2016 08:0020.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607612Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2016 08:0020.07.2016 08:0020.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607612Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2016 08:0021.07.2016 08:0021.07.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607612Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201621.07.2016 08:0021.07.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607612Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно списка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Спецификация

    29.09.2016

    список позиций

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали"

    Кол-во: 9

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