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    Главная / Торги / ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12. 0171200001920002315

    ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12. 0171200001920002315

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2020 07:0007.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001920002315Дата и время окончания срока приема заявок ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001920002315

    Уникальный номер закупки

    0171200001920002315

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12. 0171200001920002315

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    27.11.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001920002315Подведение итогов не позднее ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10, 12.

    Начальная цена

    3 245 058,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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