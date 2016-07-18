Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС.