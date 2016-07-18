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Номер извещения
ГП607605
Уникальный номер закупки
282-562/16
Наименование закупки
Закуп сварочной проволоки
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.07.2016 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2016 06:00 GMT +318.07.2016 06:0018.07.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607605Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2016 06:0018.07.2016 06:0018.07.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607605Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201631.08.2016 06:0031.08.2016 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607605Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1)Проволока сварочная ОК Autrod 347 ф4 SFA/AWS A5.9 в количестве 260 кг; 2)Проволока сварочная ОК Autrod 347Si ф1,2 SFA/AWS A5.9 в количестве 80 кг Обязательные требования: 1)Предоставление оригинала сертификата качества с указанием содержания ферритной фазы – не более 8%; 2)Предоставление копии действующего Свидетельства НАКС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, д.33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
G
Документация лота
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