Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку стекла.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Участника по поставке товара Заказчику должны быть исполнены до 30 сентября 2016г. согласно Спецификации и заявкам Заказчика. Окончательный срок и объем поставки устанавливается заявкой Заказчика. Поставка производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника.