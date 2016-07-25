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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запчастей.

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запчастей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2016 15:0025.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603887736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастейг.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603887736

    Уникальный номер закупки

    840/63-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запчастей.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.07.2016 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-58-32

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даварская Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2016 15:00 GMT +325.07.2016 15:0025.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603887736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастейг.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2016 15:0025.07.2016 15:0025.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603887736Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастейг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.08.201610.08.2016 15:0010.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603887736Подведение итогов не позднее Поставка запчастейг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей

    Начальная цена

    2 859,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 034,62 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 30 августа 2016г. согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    извещение

    28.12.2016

    документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запчастей"

    Кол-во: 14

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