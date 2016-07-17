Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП607586 Уникальный номер закупки перевозка из Канады 8 контейнеров Номер закупки Наименование закупки Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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