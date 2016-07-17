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    Главная / Торги / Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2016 10:0017.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607586Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607586

    Уникальный номер закупки

    перевозка из Канады 8 контейнеров

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.07.2016 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 332-84-24

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    T.Naydenova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найденова Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2016 10:00 GMT +317.07.2016 10:0017.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607586Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2016 10:0017.07.2016 10:0017.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607586Дата и время вскрытия заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2016 11:3017.07.2016 11:3017.07.2016 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607586Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.07.201617.07.2016 11:3017.07.2016 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607586Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    3,00 $на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    необходимо перевезти 16 шт техники 8 контейнерах 40 HC c интервалом 5-8 дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    рассматриваем альтернативные условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    01

    Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приспособления, оборудование вспомогательное, инвентарь /"

    Кол-во: 16

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