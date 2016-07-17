www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП607586
Уникальный номер закупки
перевозка из Канады 8 контейнеров
Наименование закупки
Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.07.2016 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 332-84-24
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
T.Naydenova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Найденова Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2016 10:00 GMT +317.07.2016 10:0017.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607586Дата и время окончания срока приема заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2016 10:0017.07.2016 10:0017.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607586Дата и время вскрытия заявок Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск
Подведение итогов не позднее
17.07.2016 11:3017.07.2016 11:3017.07.2016 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607586Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.07.201617.07.2016 11:3017.07.2016 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607586Подведение итогов не позднее Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки; Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу дать вашу ставку на следующую перевозку: Маршрут: GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл) Груз 1 40 HС контейнер ( необходимо 8 контейнеров с интервалом отгрузки каждого 5-8 дней) 2 шт Соломоразбрасыватель (общий вес 8278 кг) высота каждого 105, ширина 102, длина 462 Условия поставки: EXW Таможня: СПБ Калининград Прошу указать: - ставку; - условия оплаты; - какие услуги в включены в ставку; - сталийное время; - тариф за простой; - срок доставки;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
необходимо перевезти 16 шт техники 8 контейнерах 40 HC c интервалом 5-8 дней
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
GERALD SASKATCHEWAN,CANADA S0A 1B0–Карачевский р-н, вблизи д. Куприно (Брянская обл)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.