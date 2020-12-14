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Номер извещения
0119200000120014066
Уникальный номер закупки
0119200000120014066
Наименование закупки
№ ЭА 96886/20 "Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, ледовых переправ в Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском, Манском районах Красноярского края, автоматических дорожных метеорологических станций". 0119200000120014066
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.11.2020 06:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА 96886/20 "Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, ледовых переправ в Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском, Манском районах Красноярского края, автоматических дорожных метеорологических станций".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000120014066Подведение итогов не позднее № ЭА 96886/20 "Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, ледовых переправ в Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском, Манском районах Красноярского края, автоматических дорожных метеорологических станций".
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА 96886/20 "Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, ледовых переправ в Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском, Манском районах Красноярского края, автоматических дорожных метеорологических станций".
Начальная цена
1 300 671 306,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов