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Номер извещения
0142200001320021940
Уникальный номер закупки
0142200001320021940
Наименование закупки
Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» 0142200001320021940
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.11.2020 19:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001320021940Подведение итогов не позднее Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»
Начальная цена
209 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов