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    Главная / Торги / Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» 0142200001320021940

    Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» 0142200001320021940

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2020 09:0004.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0142200001320021940Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0142200001320021940

    Уникальный номер закупки

    0142200001320021940

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» 0142200001320021940

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    26.11.2020 19:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001320021940Подведение итогов не позднее Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексное техническое обслуживание медицинского рентгеновского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»

    Начальная цена

    209 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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