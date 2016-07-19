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    Главная / Торги / Оказание услуг по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов

    Оказание услуг по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2016 12:0019.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607574Дата и время окончания срока приема заявок Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 23:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Уточнение к закупочной документации п.3.4 и п7.3., пп. 2.3. ТЗ и Проект договора без изменений.

    Изменения в извещении

    Закупочная документация (обновление)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
    Все закупки и тендеры АНО АПИ

    Юридический адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Контактный телефон

    +7 968 845-75-25

    Факс

    +7 495 540-47-37

    Адрес электронной почты

    info@investvostok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шемякин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2016 12:00 GMT +319.07.2016 12:0019.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607574Дата и время окончания срока приема заявок Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2016 13:0019.07.2016 13:0019.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607574Дата и время вскрытия заявок Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2016 15:0031.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607574Подведение итогов не позднее Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201631.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607574Подведение итогов не позднее Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

    Начальная цена

    47 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО АПИ
    Все закупки и тендеры АНО АПИ

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.22

    Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

    73.20.1

    Исследование конъюнктуры рынка

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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