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Номер извещения
ГП607574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 23:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
Контактный телефон
+7 968 845-75-25
Факс
+7 495 540-47-37
Адрес электронной почты
info@investvostok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шемякин Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2016 12:00 GMT +319.07.2016 12:0019.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607574Дата и время окончания срока приема заявок Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2016 13:0019.07.2016 13:0019.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607574Дата и время вскрытия заявок Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2016 15:0031.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607574Подведение итогов не позднее Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201631.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607574Подведение итогов не позднее Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
Начальная цена
47 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
Отсутствуют
70.22
73.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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