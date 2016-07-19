Оказание услуг по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов

Лот 1

Статья 1. Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по определению перспективных отраслей развития на Дальнем Востоке и соответствующих типов проектов (“точек роста”) с целью привлечения потенциальных инвесторов, а также определение возможностей повышения инвестиционной привлекательности точек роста и региона в целом в соответствии с техническим заданием, приведенном в Приложении № 1 (пп 1-5 «Объема услуг») к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результаты услуг в соответствии с разделами 1-5 «Результаты услуг» Технического задания и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2 Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются календарным планом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Календарный план»), (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.