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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП607569
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поковки вчерне
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-28
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
D.Nikolaev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на поковки вчерне
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на поковки вчерне
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запросаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
25.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 11
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