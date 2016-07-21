ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ферросиликомарганца

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотамавгуст-октябрь (отгрузка по заявке Покупателя)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежейВсе расходы по дроблению, упаковке, доставке включены в стоимость товара.Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней.