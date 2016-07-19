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    Главная / Торги / Поставка материалов "Rittal"

    Поставка материалов "Rittal"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2016 15:0019.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов "Rittal"Город Москва столица Российской Федерации город федерального значенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607562

    Уникальный номер закупки

    170/166/9159ПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов "Rittal"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление о проведении запроса предложений (изменен адрес доставки товара)

    Уведомление о проведении запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”
    Все закупки и тендеры РТИ

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 612-99-99 доб. 1274

    Факс

    +7 495 739-77-39

    Адрес электронной почты

    vtretyakova@rti-mints.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Третьякова Валентина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов "Rittal"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2016 15:00 GMT +319.07.2016 15:0019.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов "Rittal"Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2016 15:0019.07.2016 15:0019.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607562Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов "Rittal"Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2016 15:0022.07.2016 15:0022.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607562Подведение итогов не позднее Поставка материалов "Rittal"Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.201622.07.2016 15:0022.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607562Подведение итогов не позднее Поставка материалов "Rittal"Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов "Rittal"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Уведомлением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Размер авансового платежа не должен превышать 50% от полной стоимости товара / выполненных работ / оказанных услуг. Окончательный расчет с поставщиком производится после поступления требуемого к закупке товара на склад Заказчика / выполнения работ / оказания услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РТИ
    Все закупки и тендеры РТИ

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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